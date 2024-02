Dragon's Dogma 2, ecco l'Eroe Leggendario: la classe tuttofare non ha più segreti

Tra i protagonisti del PlayStation State of Play del 31 gennaio c'è stato anche il nuovo trailer di Dragon's Dogma 2 che ci ha offerto una vera e propria parata di draghi e mostri. Ma c'è spazio anche per la classe dell'Eroe Leggendario, che promette di essere tra le più versatili a disposizione.

Di fatto l'Eroe Leggendario è un tuttofare che può accedere alle abilità delle altre Classi semplicemente cambiando il proprio equipaggiamento: ciò significa che in questo modo è possibile usare ogni tipo di arma, compresi bastoni magici che possono essere combinati con i classici attacchi ravvicinati a suon di spade.



Ciò rende questa Classe piuttosto profonda in termini di approccio al gameplay, sebbene chiaramente abbia i suoi limiti: oltre a non avere statistiche di base particolarmente rilevanti, per essere sfruttato al meglio l'Eroe Leggendario dovrebbe portare con sé un ampio numero di armi con il rischio dunque di appesantirsi a causa dei limiti di peso imposti dal gioco. Per questo motivo stiamo parlando di una Classe indicata soprattutto per gli esperti di Dragon's Dogma II. Da specificare inoltre che questo tipo di caratterizzazione può essere assegnata soltanto al nostro personaggio e non alle Pedine che ci accompagnano.

Parlando a proposito delle Pedine, questi NPC possono essere infettati da una malattia, la Peste Draconica, che da un lato migliora le loro statistiche rendendoli più efficaci in combattimento, ma dall'altro potrebbero essere soggetti a non meglio specificate "calamità devastanti" che portano a domandarsi se è il caso di curare l'infezione oppure correre rischi in cambio di una maggior potenza in battaglia. Infine, attraverso il mondo di gioco è possibile anche incontrare dei Maestri di Classe che consentono di sbloccare nuovi poteri ancora più efficaci.

Nel frattempo è stato confermato che Dragon's Dogma 2 non avrà bacheche missioni o troppi indicatori su schermo, in modo così da offrire un'avventura più organica a favore dell'esplorazione.