Dragon's Dogma 2 esce anche su PS4 e Switch o solo su PS5, PC e Xbox Series X?

Dragon's Dogma 2 esce il 22 marzo 2024, manca poco al lancio del nuovo attesissimo gioco Capcom, tuttavia c'è chi si chiede se il sequel di Dragon's Dogma arriverà anche su PS4, Nintendo Switch e Xbox One o solamente su console di attuale generazione (e su PC).

A spiegare i motivi che hanno spinto Capcom a non pubblicare Dragon's Dogma 2 su PS4 e Xbox One ci ha pensato il producer Yoshiaki Hirabayashi lo scorso anno, durante una intervista concessa a varie testate internazionali in occasione del Tokyo Game Show:

"Sin dall'inizio del progetto abbiamo pianificato il lancio di Dragon's Dogma 2 solo su sistemi di attuale generazione e su PC. Sapevamo che al momento del lancio avremmo potuto contare su un buona base installata di PS5 e Xbox Series X/S e questo ci ha dato la sicurezza che serviva per sviluppare Dragon's Dogma 2 esclusivamente per i nuovi hardware. Così facendo, possiamo offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori in possesso di piattaforme di attuale generazione."

In queste ultime ore è emerso che Dragon's Dogma 2 gira a 30fps su console, questo almeno è l'obiettivo del team, che punta invece ai 60fps per la versione PC. Il gioco non avrà alcun preset per scegliere tra la modalità prestazioni e la modalità grafica, come confermato dal game director.