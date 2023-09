Dragon's Dogma 2, l'esplorazione dell'open world vi sorprenderà: ecco le ultime novità

Reduci dalle importanti novità presentate da Capcom con il nuovo gameplay di Dragon's Dogma 2 con l'arisen e le sue pedine che combattono un grifone, continuano ad emergere interessanti dettagli su quello che sarà il prossimo grande progetto della software house nipponica: Dragon's Dogma 2 avrà un open world degno del nome che porta.

Secondo quanto dichiarato dal director del progetto, Hideaki Itsuno, nel corso di una chiacchierata ai microfoni di VGC, Dragon's Dogma 2 permetterà di esplorare il mondo di gioco senza alcun caricamento. "Non ci sono schermate di caricamento quando si esplora. [...] Per quanto riguarda l'ingresso nei dungeon o nelle grotte e l'esplorazione di diverse parti del mondo, non vedrete mai una schermata di caricamento".

Affermazioni molto interessanti quelle del director del progetto, le quali continuano ad alimentare l'interesse attorno al capitolo che amplierà le avventure nell'universo narrativo di Dragon's Dogma. Negli scorsi mesi, in occasione dell'evento PlayStation del maggio 2023, vi abbiamo voluto parlare del progetto dalle tinte ruolistiche: dopo che Dragon's Dogma 2 si è mostrato al PlayStation Showcase, le nostre prime impressioni sull'open world confezionato da Capcom sono state più che positive. Impazienti di poter giocare a Dragon's Dogma 2? Non si conosce ancora la data d'uscita del titolo, perciò non ci resta che attendere novità dalla stessa software house.