Dragon's Dogma 2 è in fase di sviluppo? Gli ultimi rumor in un video

Potrebbe essere in lavorazione un nuovo capitolo della serie Dragon's Dogma? Scopriamolo in questo video che raccoglie gli ultimi rumor sul gioco di Capcom.

A soffiare sul sacro fuoco dell'hype e le voci di corridoio collegate allo sviluppo di Dragon's Dogma 2 ci ha pensato direttamente Hideaki Itsuno: il celebre produttore di Capcom ha infatti espresso la volontà di riprendere in mano questa storica proprietà intellettuale, aggiungendo però di non averlo potuto ancora fare "per colpa" di Devil May Cry 5 e della priorità che il colosso videoludico giapponese ha voluto dare alla saga action con protagonista Dante.

Il ricordo delle avventure vissute indossando i panni dell'Arisen è però ancora vivo nella mente degli appassionati di giochi di ruolo e di chi, ai vertici di Capcom, intende portare avanti questa storica proprietà intellettuale anche grazie a iniziative commerciali come quelle che interesseranno l'utenza di Nintendo Switch con la trasposizione di Dragon's Dogma Dark Arisen che arriverà sulla console ibrida della casa di Kyoto il prossimo 23 aprile.

Nella speranza di scoprire cosa ha in serbo per noi Capcom, vi lasciamo al nostro Video Speciale e, per un ulteriore approfondimento, vi rimandiamo alla visione delle immagini della versione Switch di Dragon's Dogma.