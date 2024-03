Dragon's Dogma 2 ha un solo file di salvataggio: il perché spiegato dal Director

A poche settimane dal lancio fissato per il 22 marzo, Dragon's Dogma 2 s'è concesso in prova calando gran parte dei suoi assi dinanzi agli occhi della stampa internazionale. Sono molteplici gli aspetti emersi in fase di anteprima. Tra questi, la presenza di un unico file di salvataggio, la cui raison d'être è stata spiegata da Itsuno in persona.

Contrariamente a molti congeneri, Dragon's Dogma 2 non offre il supporto a molteplici file di salvataggio. I giocatori possono dunque portare avanti una sola partita alla volta, dovendo sottostare al salvataggio automatico e vedendosi impossibilitati a ripartire da uno stato differente in caso di atroce fallimento o anche solo per mera curiosità

Ciò, in ogni caso, non azzera la loro libertà di scelta. Parlando con i nostri colleghi di GameInformer, il Game Director Hideaki Itsuno ha spiegato: "Ha indubbiamente un solo file di salvataggio. In ogni caso, il gioco vi dà più opzioni. Ad esempio, vi offre la possibilità di ripartire dall'ultima locanda nella quale avete riposato, dunque a tal proposito, non è un gioco che nega ogni possibilità di ripartenza".

Nel corso della stessa chiacchierata, Itsuno ha anche spiegato che tale scelta è stata dettata dalla volontà di incentivare l'esplorazione: "In merito alle motivazioni che ci hanno spinto ad agire così, è molto semplice. Vogliamo incoraggiare l'esplorazione, che è esattamente l'opposto di ciò che ottieni quando offri troppa libertà in merito ai salvataggi". Al fine di essere il più chiaro possibile, ha anche fatto un esempio: sul ciglio di una scogliera, un giocatore in possesso di molteplici file di salvataggio sarebbe tentato di lanciarsi giù per vedere cosa accade, ben conscio che avrebbe l'opportunità di ripartire dal punto precedente in qualsiasi momento senza alcuna conseguenza; al contrario, sapendo di avere un unico salvataggio a disposizione e che la caduta potrebbe uccidere o ferire il suo personaggio, sarebbe ben più propenso ad esplorare la zona in cerca di una strada per scendere a giù.

