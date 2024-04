Dragon's Dogma 2 finito in meno di 2 ore e senza equipaggiamenti? Un fan c'è riuscito!

Dragon's Dogma II non è solo un gioco piuttosto longevo ma è anche piuttosto complesso considerato il suo consistente mondo di gioco e le numerose minacce con i quali i nostri Arisen devono confrontarsi durante l'avventura. Uno speedrunner però stupisce tutti finendo l'apprezzato Action/RPG di Capcom in tempi davvero da record.

Infected Durian ha infatti finito il New Game Plus di Dragon's Dogma II impiegando meno di dure ore, nello specifico un'ora, 43 minuti e 32 secondi. A rendere molto più epica la sua impresa è il fatto che ha affrontato la sfida con un personaggio "nudo", senza equipaggiamenti e con a disposizione soltanto le sue stesse mani. Niente armi, armature o altri elementi particolari dunque, Infected Durian si è affidato alle sue profonde conoscenze del gioco per superare ogni ostacolo fino ad arrivare ai titoli di coda.

Certo, va detto l'autore dell'incredibile speedrun ha comunque fatto affidamento su Pedine di alto livello prese in prestito da altri giocatori, ma ciò non toglie che l'impresa di Infected Durian resti comunque notevole considerato quanto dura Dragon's Dogma 2 ed il fatto di aver affrontare l'impresa facendo unicamente ricorso alle mani nude del suo personaggio. Gli unici momenti in cui lo speedrunner ha dovuto usare degli equipaggiamenti è stato quando costretto dagli script del gioco stesso in specifiche sequenze, per il resto soltanto la forza bruta del suo Arisen e il sostegno di preziose pedine gli hanno permesso di arrivare fino in fondo segnando un risultato di tutto rispetto.

Imprese a parte, il titolo Capcom si sta già dimostrando un successo: Dragon's Dogma 2 ha già venduto oltre 2 milioni e mezzo di copie ed i suoi numeri sembrano destinati a farsi ancora più grandi nei prossimi mesi.

