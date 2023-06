Dragon's Dogma 2 tra fisica realistica e nuovi personaggi: parla Capcom

Al termine del Capcom Showcase c'è stato spazio per alcune piccole novità su Dragon's Dogma II, presentate dal director Hideaki Itsuno in persona. Nessun nuovo trailer però, dato che quanto mostrato all'evento è lo stesso filmato di Dragon's Dogma 2 visto al PlayStation Showcase di maggio 2023

Non ci sono quindi novità concrete, né tantomeno la conferma di una finestra di lancio che per il momento rimane sconosciuta, ma Itsuno ha comunque approfittato dell'occasione per rivelare qualche informazione in più sulla narrativa e sul gameplay dell'atteso Action/RPG. Anzitutto in Dragon's Dogma II vengono introdotti due nuovi personaggi principali, già presenti nella cover ufficiale del gioco: Ulrika, un'arciera con una forte connessione con l'Arisen, e la sacerdotessa Nadinia. Entrambe rivestiranno un ruolo chiave nella storia e, come lascia intendere il director, potrebbero avere un'influenza cruciale sul destino del nostro protagonista.

In aggiunta, Itsuno sottolinea che Dragon's Dogma II avrà una fisica molto curata e realistica che renderà estremamente credibili e verosimili tutte le creature che incontreremo lungo il nostro cammino, oltre ovviamente alle Pedine alleate. Realizzata con tecnologie avanzate, la fisica potrà essere utilizzata a vantaggio del giocatore per ottenere ulteriori vantaggi in combattimento, con i giocatori che dunque potranno affrontare ogni combattimento e situazione come ritengono più opportuno, a seconda dei vantaggi dati dall'ambiente circostante o dallo studio della fisicità e dei punti deboli dei nemici.

In precedenza sono stati inoltre rivelati dettagli su pedine ed editor di Dragon's Dogma 2: un poco alla volta il nuovo Action/RPG di Capcom prende dunque forma.