Dragon's Dogma 2, nuovo gameplay: l'Arisen e le sue pedine combattono un grifone!

Non bastassero le tante novità di gameplay su Dragon's Dogma 2 dal TGS 2023, nella cornice mediatica dell'evento giapponese assistiamo a un'ulteriore sequenza ingame che mostra uno spettacolare battaglia tra l'Arisen (e le sue pedine) contro un grifone.

Il nuovo filmato ci offre ulteriori spunti di riflessione sul lavoro portato avanti dal team al seguito di Hideaki Itsuno per erigere l'impalcatura ludica dell'attesissimo sequel di Dragon's Dogma. Lo scontro ripreso nel video gameplay ci permette così di apprezzare gli sforzi profusi da Capcom per migliorare le animazioni degli attacchi corpo a corpo e delle abilità magiche o elementali.

Chi vorrà reindossare i panni dell'Arisen potrà scegliere tra quattro classi personaggio principali (Guerriero, Mago, Ladro e Arciere), per poi potenziarne e differenziarne le singole abilità e tecniche acquisendo i punti esperienza e gli equipaggiamenti necessari per fronteggiare minacce come quella rappresentata, appunto, dal possente grifone che possiamo ammirare nel nuovo video.

Di particolare interesse sono poi gli interventi compiuti da Itsuno e compagni per stratificare ulteriormente l'esperienza di gioco con l'interazione ambientale garantita dal RE Engine. Prima di lasciarvi al nuovo filmato ingame, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra analisi del gameplay di Dragon's Dogma 2 dal PlayStation Showcase tenutosi a maggio.