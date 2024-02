Dragon's Dogma 2, nuovo gameplay: gli incantesimi del Mago Arciere 'colpiscono nel segno'!

Dopo averci mostrato il 'lato violento dell'Arisen' con i video di Dragon's Dogma 2 su Guerrieri e Stregoni, Capcom dedica il nuovo gameplay trailer al Mago Arciere, una delle tanti Classi che avremo modo di impersonare nel GDR open world.

Disponibile solo ed esclusivamente per gli Arisen (e quindi non per le Pedine), la Vocazione del Mago Arciere prende spunto dalle abilità e dagli equipaggiamenti delle due Classi 'base' per dare modo agli utenti di servirsi dell'arco per scoccare frecce incantate.

I dardi a disposizione degli arcieri che si specializzeranno nelle arti arcane potranno essere infusi dello spirito ancestrale degli elementi, consentendo così l'accesso a un ventaglio tutto nuovo di abilità, attacchi e mosse speciali, ivi compresi gli incantesimi curativi e di supporto agli alleati. Il rovescio della medaglia sarà ovviamente rappresentato dalla necessità, per chi deciderà di abbracciare questa Vocazione, di posizionarsi a distanza dai gruppi di nemici più agguerriti in funzione del ridotto quantitativo di punti salute del proprio eroe e della scarsa resistenza della sua armatura agli affondi degli avversari.

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento dedicato alle 5 cose da sapere su Dragon's Dogma 2, il kolossal GDR di Capcom che vedrà la luce su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il prossimo 22 marzo.