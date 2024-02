Dragon's Dogma 2, nuovi gameplay: Stregone e Guerriero combattono in video

Di ritorno dalla dimensione fantasy di Dragon's Dogma con il video sulla Classe dei Maghi, Capcom ci reimmerge nelle atmosfere del nuovo capitolo della serie ruolistica per darci in pasto due filmati di approfondimento dedicati, questa volta, al sistema di combattimento e alle abilità dello Stregone e del Guerriero.

Il primo dei due trailer confezionati dagli sviluppatori giapponesi si focalizza sulle tecniche che avremo modo di sperimentare abbracciando la Vocazione dei Guerrieri, una classe caratterizzata dall'utilizzo delle armi a due mani come gli spadoni e i martelli da guerra.

Gli Arisen che indosseranno i panni dei Guerrieri potranno specializzarsi nel combattimento diretto e servirsi della forza bruta del proprio alter-ego per resistere ai contrattacchi più letali e arrecare ingenti danni ai nemici con potenti affondi caricati.

Decisamente meno 'viscerali', ma di certo non meno incisivi, saranno invece gli attacchi magici ed elementali che andranno a tratteggiare il combat system degli Stregoni. Diversamente dai Maghi, gli Arisen che si dedicheranno alla stregoneria potranno attingere alla forza ancestrale che permea il mondo fantasy di Dragon's Dogma 2 solo ed esclusivamente imbracciando con due mani dei bastoni cerimoniali: gli incantesimi, di conseguenza, richiederanno più tempo per essere caricati, ma una volta lanciati si riveleranno fondamentali per rovesciare le sorti di qualsiasi scontro, a patto ovviamente di tenersi a debita distanza dai nemici per non soccombere ai loro contrattacchi.

Il lancio del nuovo, ambizioso GDR open world di Capcom è previsto per il 22 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate un approfondimento sulla storia di Dragon's Dogma 2 spiegata in 90 secondi di video.