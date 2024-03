Dragon's Dogma 2: da Gandalf a Geralt passando per Paul Atreides, l'editor dà spettacolo

Servendosi dei potenti strumenti creativi integrati nell'editor di personaggi di Dragon's Dogma 2, i giocatori stanno realizzando 'personaggi VIP' provenienti dagli universi videoludici e cinematografici più disparati.

Disponibile gratuitamente da oggi, venerdì 8 marzo, il Character Editor di Dragon's Dogma 2 offre a tutti i futuri giocatori del GDR open world di Capcom l'opportunità di creare il proprio Arisen dei sogni... o degli incubi, a giudicare dai grotteschi personaggi che stanno rimbalzando sui social e sui forum più frequentati dalla community!

Con l'immaginazione degli utenti come unico limite alle opportunità offerte dall'editor di Dragon's Dogma 2, in tanti si stanno servendo dei suoi poliedrici strumenti creativi per plasmare degli Arisen dall'aspetto mostruoso, con volti innaturali e fattezze dall'aspetto caricaturale che ben testimoniano le potenzialità di questo tool.

Non meno interessante è poi il fenomeno dei cosiddetti 'personaggi VIP' che sta interessando il subreddit di Dragon's Dogma 2, con molti utenti che stanno condividendo le proprie reinterpretazioni di eroi celebri provenienti dagli universi interattivi più variegati.

Tra i personaggi di videogiochi, serie TV, film e anime più omaggiati dai fan di Dragon's Dogma 2 troviamo Geralt di Rivia (The Witcher), Paul Atreides (Dune), Gandalf (Il Signore degli Anelli), Malenia (Elden Ring) e molti altri, con un elenco che cresce di ora in ora e che, presumibilmente, ci regalerà tantissimi altri personaggi VIP e 'mostri interattivi' da ammirare da qui al lancio (e anche oltre) del GDR open world di Capcom, previsto per il 22 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Dragon's Dogma 2 contro la noia, un mondo fantasy ma realistico.