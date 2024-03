Dragon's Dogma 2: il GDR di Capcom è single player o multiplayer?

L'avventura che attende gli emuli dell'Arisen li condurrà in un mondo fantasy estremamente variegato e pieno di segreti. In funzione del particolare sistema adottato da Capcom per dare forma alle Pedine di Dragon's Dogma 2, in molti si domandano però se il GDR open world sarà un gioco single player o multiplayer.

Nelle numerose interviste tenute da Hideaki Itsuno e dal suo team, il Game Director di Dragon's Dogma 2 e i suoi collaboratori hanno più volte sottolineato gli sforzi compiuti per servirsi del sistema delle Pedine per rendere ancora più ricca, immersiva e divertente l'esperienza di gioco.

La rivoluzione dell'open world emergente di Dragon's Dogma 2, inoltre, ha indotto più di un appassionato di action GDR che si avvicina solo adesso a questa serie a chiedersi della presenza o meno di una componente online, sia cooperativa che orientata al PvP, magari sulla falsariga delle 'invasioni' dei soulsborne targati FromSoftware.

Se vi siete fatti la stessa domanda e non avete ancora ricevuto una risposta esauriente, sappiate che in Dragon's Dogma 2 non ci sarà alcuna modalità multiplayer. Chi indosserà i panni dell'Arisen e farà la spola tra il regno degli umani Vermund e la nazione dei feridi Battahl, ad ogni modo, non dovrà affatto cimentarsi in questa impresa in totale solitudine: ad accompagnare il nostro intrepido alter-ego nel suo viaggio ci saranno sia le Pedine, ciascuna con un proprio carattere univoco, che i tanti personaggi secondari incontrati lungo il cammino, anch'essi dotati di un'intelligenza artificiale propria.

La possibile delusione provata da chi era alla ricerca di un'esperienza cooperativa e competitiva, quindi, verrà mitigata da quello che Itsuno in persona ha più volte definito come "un mondo vivo e dinamico", un luogo popolato da PNG e Pedine che interagiranno tra loro e con l'eroe per contribuire attivamente all'immersione restituita dalla trama, dagli eventi dinamici dell'open world, dalla campagna principale e dalle attività secondarie.