Dragon's Dogma 2: il GDR open world avrà un solo slot per salvataggi manuali e automatici

Mentre in rete si continua a discutere delle dichiarazioni di Capcom sui PNG di Dragon's Dogma 2 con interazioni ridicolmente complesse, l'ultima anteprima di IGN Japan apre un ulteriore fronte nel dibattito con le anticipazioni sulle forti limitazioni imposte dagli sviluppatori nella gestione dei salvataggi.

In un preciso passaggio dell'articolo di approfondimento di IGN Japan, l'autore della nuova preview di Dragon's Dogma 2 sostiene che il sistema di salvataggio della prossima, attesissima esperienza action ruolistica diretta da Hideaki Itsuno sarà a slot singolo, di conseguenza non sarà possibile gestire più salvataggi manuali e automatici.

Se da un lato la limitazione imposta dagli autori al seguito di Itsuno promette di rendere ancora più importanti le azioni compiute dai giocatori (proprio in funzione del fatto che non sarà possibile porvi rimedio caricando precedenti salvataggi), dall'altro lato il sistema a singolo slot potrebbe comportare dei problemi nel caso in cui dovessero emergere dei bug, glitch o errori tali da compromettere la progressione dell'esperienza di gioco e il proseguimento stesso della campagna principale o delle missioni secondarie più importanti, anche qui in funzione dell'impossibilità di recuperare un precedente salvataggio.

In attesa di un chiarimento da parte degli sviluppatori, vi ricordiamo che il viaggio dell'Arisen ripartirà il 22 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro resoconto della prova di Dragon's Dogma 2 giocato in anteprima per un'ora.