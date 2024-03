Dragon's Dogma 2: qualcuno ci ha già giocato per quasi 30 ore, provate a indovinare come

Come ci ha confermato il recente video dedicato alla classe del Warfarer, il debutto di Dragon's Dogma 2 è in programma per il 22 marzo su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Eppure, c'è qualcuno che ha già speso quasi 30 ore nel nuovo gioco di ruolo open world di Capcom.

L'utente reddit Strange_Music è rimasto folgorato dalla profondità dell'editor di Dragon's Dogma 2 pubblicato recentemente da Capcom. In tanti si aspettavano una vera e propria demo dell'action-RPG, e per questo sono rimasti delusi. Tuttavia, non sono pochi gli utenti che si sono gettati a capofitto nell'editor per ideare il proprio alter ego e prepararsi al meglio per la nuova avventura dell'Arisen.

Come spiegat l'utente reddit, parte delle quasi 30 ore di gioco spese nell'editor include momenti di inattività, "ma non ho mai trascorso così tanto tempo prima con un creatore di personaggi", ha aggiunto. "Continuo a perfezionare il mio pedone e il mio Arisen, provando diverse combinazioni. Mossa geniale del team Dragon's Dogma 2, secondo la mia opinione. Sono già coinvolto al 100% nei riguardi dei miei personaggi". Parole a cui fanno eco quelle di altri giocatori, che si dicono sbalorditi dal numero di opzioni che la casa di Osaka ha messo in mano all'utenza.

Recentemente è trapelata online la lista dei trofei di Dragon's Dogma 2, all'interno dei quali sono contenuti dettagli inediti sull'RPG.

