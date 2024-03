Dragon's Dogma 2: i giocatori stanno utilizzando la catapulta in un modo molto creativo

Il mondo di Dragon's Dogma 2 è pieno di insidie, molte delle quali hanno la dimensione di un edificio e possono mandare l'intero party all'altro mondo con un solo attacco. A questo proposito, Capcom ha posizionato in giro per la mappa una serie di catapulte, che però sembrerebbero non essere utili solo per contrastare le creature ostili.

In maniera del tutto casuale, alcuni giocatori hanno scoperto infatti che lanciare un grosso masso con queste postazioni fisse può avere anche vantaggi di altro tipo. Più nello specifico, pare che l'utilizzo della catapulta possa essere utile per aprire nuove strade in giro per la mappa. Alcune pareti rocciose o altri ostacoli dalle dimensioni assai generose possono essere rasi al suolo grazie ad un lancio ben piazzato con la catapulta. In un video condiviso online, che potete vedere in calce alla notizia, è possibile osservare che l'impatto della roccia con una parete di pietra fa sì che il grosso ostacolo si sgretoli, aprendo un nuovo passaggio.

Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di una meccanica di gioco del tutto scontata, ma pare proprio che non sia così. I giocatori che hanno condiviso una clip sui social hanno fatto emergere che questo sistema è sconosciuto alla maggior parte dei possessori dell'action RPG dell'azienda di Osaka, molti dei quali si ritrovavano a dover aggirare questi ostacoli intraprendendo percorsi lunghi e talvolta pericolosi, poiché li costringevano a passare attraverso zone popolate da bestie fortissime e altre minacce.

Insomma, sembrerebbe proprio che il titolo Capcom abbia un sacco di meccaniche nascoste e non possiamo escludere che, a svariati giorni dal suo approdo sugli scaffali di tutti i negozi, siano ancora diverse quelle che i giocatori devono ancora scoprire.

A proposito di meccaniche nascoste, sapevate che la razza e l'aspetto influenzano il gameplay di Dragon's Dogma 2?

10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti oggi su