Dragon's Dogma 2 è il primo gioco Capcom da 70 dollari, ma non è una sorpresa

Capcom aveva dichiarato recentemente che il prezzo dei videogiochi è troppo basso, produrre grandi esperienze videoludiche costa sempre di più mentre il prezzo di vendita al pubblico non è aumentato di pari passi nel corso degli anni. Detto fatto, anche Capcom si adegua ora al trend degli aumenti del costo dei videogiochi.

Così come fatto da Sony e Ubisoft, anche Capcom alzerà il prezzo dei suoi giochi a partire da Dragon's Dogma 2 in uscita a marzo 2024. Se Street Fighter 6 e Resident Evil 4 Remake sono stati lanciati nel 2023 con un prezzo di listino di 59.99 dollari negli USA, Dragon's Dogma 2 costerà invece 69.99 dollari al lancio, con un aumento di dieci dollari rispetto al prezzo medio dei giochi Capcom.

Non si tratta però di una notizia che stupisce, Take-Two è stata la prima nel 2020 a proporre giochi a 70 dollari anziché 60 dollari, in seguito anche Sony ha seguito lo stesso esempio così come altri publisher tra cui Ubisoft, che proporrà Skull & Bones a 69.99 dollari, anche in questo caso dieci dollari in più rispetto rispetto ai prezzi a cui siamo stati abituati negli ultimi anni.

I 69.99 dollari sembrano essere il nuovo price point per le edizioni standard di molti videogiochi e sono sempre di più i publisher che adottano questo prezzo per le nuove uscite AAA.