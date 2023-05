Dragon's Dogma 2 è un gioco single player o multiplayer online?

Dopo aver visto Dragon's Dogma 2 finalmente in azione durante il PlayStation Showcase di maggio 2023, il nuovo Action/RPG di Capcom un poco alla volta sta prendendo forma e promette di rivelarsi un prodotto coinvolgente per i fan che ci metteranno le mani sopra.

Parlando a proposito dei giocatori, sappiamo se Dragon's Dogma II sarà un gioco solo single player oppure se offrirà anche elementi multiplayer online? La risposta corretta è la prima: il nuovo episodio di Dragon's Dogma sarà un'esperienza rigorosamente per un solo giocatore, esattamente come il capostipite del brand. La conferma arriva dal sito ufficiale del gioco, dove in fondo alla pagina viene specificato che Dragon's Dogma II è solo single player.

Non sembra dunque esserci spazio alcuno per il multiplayer, cooperativo o competitivo che sia. Dragon's Dogma II invece punterà con tutta probabilità ad espandere sempre di più il sistema delle Pedine molto apprezzato dai fan nel primo gioco, una feature che comunque non ha nulla a che fare con componenti multigiocatore. Nessuna contaminazione, inoltre, da Dragon's Dogma Online, titolo uscito solo in Giappone (ed i cui server sono chiusi dal 2019) e pensato appositamente come un MMORPG.

