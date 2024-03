Dragon's Dogma 2 gira a 30fps o 60fps su PS5 e Xbox Series X?

Dragon's Dogma 2 esce il 22 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X/S ma ancora permangono dubbi riguardo il framerate del gioco su console. O almeno, permanevano, perché le incertezze sono state sciolte dal game director Hideaki Itsuno, intervistato da GameInformer USA.

Il direttore del progetto conferma che il team sta puntando ai 30fps su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, nonostante il framerate sbloccato:

"Posso dirvi che il framerate è sbloccato, tuttavia il nostro obiettivo è quello di raggiungere i 30fps o poco più, ovviamente limitatamente alle console. Ci sono delle impostazioni che possono essere attivate o disattivare ma non ci sono preset per scegliere tra qualità grafica e prestazioni. Ma in ogni caso il framerate è sbloccato su tutte le console, questo sì."

Di fatto quindi sembra che l'unica piattaforma a supportare i 60fps sarà il PC, ovviamente sempre siete in grado di assecondare i requisiti minimi e consigliati di Dragon's Dogma 2, in verità non troppo abbordabili.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Dragon's Dogma 2, abbiamo avuto modo di provare l'action RPG di Capcom per circa tre ore prima della recensione, scoprendo un gioco dall'alto potenziale ma anche con qualche incertezza legati alla narrativa e al world building.