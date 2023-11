Sarà Dragon's Dogma 2 il grosso gioco Capcom in arrivo nei primi mesi del 2024?

Ricordate quando, qualche settimana fa, vi abbiamo parlato del grosso gioco Capcom in uscita nei primi mesi del prossimo anno? A tal proposito, c'è chi ritiene sia possibile che si tratti proprio di Dragon's Dogma 2.

Fino a qualche giorno fa, l'ipotesi più diffusa era quella di un sequel di Monster Hunter World, che l'azienda di Osaka avrebbe potuto svelare al pubblico durante i The Game Awards 2023. Sebbene questa probabilità non sia da escludere, visto che il supporto post-lancio di Monster Hunter Rise è ufficialmente terminato e potrebbe non volerci molto prima dell'annuncio di un nuovo capitolo della serie, è impossibile non pensare alla seconda iterazione di Dragon's Dogma.

Il titolo è stato ormai annunciato da tempo e, come avrete notato, sulle nostre pagine potete leggere anche il provato della demo di Dragon's Dogma 2. Che si tratti di un primo passo verso l'annuncio a novembre/dicembre della data d'uscita? Se così fosse, il gioco potrebbe raggiungere gli scaffali entro marzo 2024 e far chiudere l'anno fiscale in bellezza a Capcom.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che a fine mese si terrà il Dragon's Dogma 2 Showcase, palco perfetto non solo per un reveal più approfondito delle meccaniche di gameplay, ma anche e soprattutto per l'annuncio della data d'uscita del gioco.