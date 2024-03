Dragon's Dogma 2, Hideaki Itsuno detta la linea: niente multiplayer, ecco perché

Nell'open world di Dragon's Dogma 2 con 1.000 PNG unici non ci sarà spazio per il multiplayer; a ribadirlo è il Game Director Hideaki Itsuno che, dalle colonne di Automaton, fornisce delle importanti precisazioni in merito alle decisioni assunte dal suo team nel dare fora all'esperienza fantasy dell'atteso action GDR.

A pochi giorni di distanza dalla commercializzazione della nuova avventura ruolistica di Capcom, Itsuno ha così voluto chiarire in maniera definitiva i dubbi della community sulla natura single player o multiplayer di Dragon's Dogma 2.

"Sin dall'inizio del processo di sviluppo non abbiamo preso in considerazione l'idea di integrare alcuna forma di multiplayer in Dragon's Dogma 2", ha esordito nel suo discorso il Game Director del nuovo GDR open world di Capcom prima di aggiungere che "i giochi online hanno i loro pregi, come li hanno i videogiochi offline. Ma il concept dietro l'originario Dragon's Dogma è sempre stato quello di incorporare elementi inusuali e non convenzionali in un gioco offline, eliminando al contempo tutti i 'fastidi' dei giochi online. Io e il mio team non avevamo alcuna intenzione di allontanarci dall'idea originaria del primo capitolo di Dragon's Dogma".

Chi si avventurerà nelle lande medievaleggianti di DG2, ad ogni modo, non dovrà farlo in completa solitudine ma potrà farlo insieme alle proprie Pedine, i compagni di squadra che si alterneranno a schermo per aiutarci a portare a termine le missioni del nostro Arisen. Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che l'odissea ruolistica di Capcom sarà disponibile dal 22 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S: se invece siete alla ricerca di ulteriori approfondimenti, qui trovate il nostro speciale su Dragon's Dogma 2, un GDR dal mondo fantasy ma realistico.