Dragon's Dogma 2 è imminente: Capcom vi da il benvenuto nel suo mondo

Capcom aveva preannunciato un benvenuto speciale nel mondo di Dragon's Dogma 2 attraverso un nuovo trailer narrato dall'attore Ian McShane. E quel filmato è ora disponibile per la visione, pronto per raccontarci ciò che offrirà ai fan la realtà del nuovo Dragon's Dogma.

Lungo quasi 8 minuti, il video è sostanzialmente un recap di quanto fin qui svelato da Capcom su Dragon's Dogma II, rivelandosi dunque perfetto per chi si è appena avvicinato al gioco e vuole ampliare le proprie conoscenze sul gioco in vista della sua uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La voce di McShane ci racconta anzitutto chi è il protagonista dell'avventura, l'Arisen a cui un drago ha strappato il cuore, che si ritroverà dunque ad intraprendere un lungo viaggio per sconfiggere la temibile creatura. Si prosegue dunque con un approfondimento sugli evocativi scenari che esploreremo nel corso dell'avventura, per poi chiudere con le creature mostruose che lo popolano e con le quali ci scontreremo, in quello che promette di rivelarsi uno degli Action/RPG più epici in circolazione.

In attesa del suo esordio previsto per il 22 marzo 2024, Capcom ha già messo a disposizione il sofisticato editor del gioco. E si sta rivelando talmente elaborato che qualcuno ha già passato 30 ore sull'editor di Dragon's Dogma 2, continuando a sperimentare combinazioni sempre diverse per il suo Arisen e la relativa Pedina.

