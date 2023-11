Dragon's Dogma 2: un leak potrebbe aver svelato la data d'uscita

Giusto qualche minuto fa parlavamo del possibile arrivo di Dragon's Dogma 2 nei primi mesi del 2024 e, a dare ulteriore conferma alla nostra ipotesi, arriva un importante leak.

Come accade sempre più spesso negli ultimi tempi, la fonte delle informazioni è la pagina ufficiale del prodotto su uno dei portali che si occupano della classificazione dei giochi. In questo caso, ad aver pubblicato - probabilmente per errore - i dettagli sulla data d'uscita di Dragon's Dogma 2 è stato il PEGI, che agisce in territorio europeo.

Stando a quanto dichiarato sulla pagina del sito, il tanto atteso gioco Capcom approderà sugli scaffali di tutti i negozi proprio il 22 marzo 2024. La stessa data viene riportata per le versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, che indica quindi che il gioco arriverà in contemporanea su tutte le piattaforme.

A darci conferma che si tratti di un'informazione pubblicata per errore è il fatto che la pagina del gioco è disponibile nella sola lingua inglese. Non è da escludere quindi che la pagina possa essere rimossa da un momento all'altro.

A questo punto, ci sono ben pochi dubbi sul fatto che in occasione del Dragon's Dogma 2 Showcase verrà annunciata la data d'uscita del titolo Capcom.