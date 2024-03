Dragon's Dogma 2, lotta contro il tempo in alcune quest secondarie: siate veloci!

in Dragon's Dogma II anche lo scorrere del tempo può essere un insidioso avversario, almeno per quanto riguarda alcune missioni secondarie: sarà necessario infatti completarle entro un determinato limite temporale. In caso contrario saranno considerate fallite e non ci sarà modo di riprovarle.

Maggiori dettagli arrivano da uno screen diffuso attraverso Reddit, che svela come funzionano questi tipi d'incarichi piuttosto delicati: "Alcune quest sono condizionate dallo scorrere del tempo e proseguiranno anche senza il coinvolgimento dell'Arisen. Avviare più missioni contemporaneamente comporta il rischio di non agire in tempo e ciò può avere conseguenze indesiderate. Tieni presente il fattore tempo quando gestisci le tue missioni in corso o intendi avviarne di nuove", recita un messaggio in-game.

Dragon's Dogma II vuole dunque puntare al massimo realismo possibile rendendo l'esperienza di gioco sempre più immersiva per gli utenti, che dovranno dunque approcciarsi con intelligenza ad ogni incarico e gestire bene le tempistiche richieste per portarli a termine. Non completare specifiche quest entro i tempi previsti potrebbe avere conseguenze negative per personaggi e mondo di gioco, senza dimenticare che gli NPC di Dragon's Dogma 2 possono anche morire in modo permanente se non si gestisce con attenzione il nostro approccio ad ogni sfida.

Il director Hideaki Itsuno ha inoltre spiegato perché in Dragon's Dogma 2 non ci sarà il multiplayer lasciando interamente spazio al single player.