Dragon's Dogma 2, mod come se piovessero: migliora il Ray Tracing su PC

Dragon's Dogma II è disponibile dallo scorso 22 marzo, ma i modder sono già attivissimi sul nuovo Action/RPG targato Capcom. E così, dopo aver visto varie mod di Dragon's Dogma 2 per contrastare le microtransazioni, c'è anche chi si concentra sul Ray Tracing rendendolo ancora migliore su PC.

Cortesia di sjbox, su Nexus Mods è arrivata la mod Quality RayTracing che, proprio come suggerisce il nome, offre visuali ancora più belle da vedere portandolo alla massima risoluzione possibile ed eliminando al tempo stesso l'effetto smearing che caratterizza i contorni di NPC ed elementi di gioco. Tutto questo accettando in cambio performance sensibilmente peggiori, come segnalato dall'autore della mod nella descrizione. Il modder precisa inoltre che per far funzionare correttamente la sua Quality RayTracing è necessario usare REFramework. Se però l'idea di performance alterate con l'installazione della mod non ci creano particolari problemi, allora con la creazione di sjbox potrete godervi un Dragon's Dogma II visivamente ancora più spettacolare.

In ogni caso Capcom sta preparando la prossima patch di Dragon's Dogma 2 che apporterà una serie di migliore tecniche su tutte le versioni del gioco, non solo PC ma anche PlayStation 5 e Xbox Series X/S: su console si punterà ad esempio ai 30fps bloccati, mentre per l'edizione PC il futuro update migliorerà la qualità visiva quando DLSS Super Resolution è attivo.

