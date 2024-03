Dragon's Dogma 2, modder all'opera: una patch fan made moltiplica gli slot di salvataggio

Mentre cresce il numero di giocatori di Dragon's Dogma 2 dopo la partenza a razzo su Steam, la scena dei modder continua a sfornare patch fan made: l'ultimo lavoro svolto dai programmatori amatoriali interviene su una delle 'limitazioni autoimposte' dal team di Capcom diretto da Hideaki Itsuno.

Tutti coloro che si stanno avventurando nella dimensione open world dell'ultima esperienza action ruolistica di Capcom sapranno già che Dragon's Dogma 2 ha un solo file di salvataggio, una precisa scelta dettata dalla volontà di Itsuno di incentivare l'esplorazione del mondo di gioco ed evitare che gli utenti, ingolositi dall'idea di recuperare un precedente salvataggio dopo aver commesso un errore nel corso della partita, potessero servirsi di questo stratagemma.

Ebbene, l'ultima mod confezionata dal creatore di contenuti conosciuto come 'Llama' fa esattamente questo, ossia consentire ai giocatori di gestire un numero indefinito di slot di salvataggio per compiere tutta una serie di azioni, come effettuare il backup, ricaricare la partita o ricominciare daccapo l'avventura indossando i panni di un nuovo eroe, il tutto senza perdere i progressi compiuti con l'Arisen interpretato in precedenza.

Il Save Manager ideato da Llama è disponibile in via del tutto gratuita sulle pagine di NexusMods: trovate il link in calce alla notizia con tanto di indicazioni per effettuarne la corretta installazione su PC. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Dragon's Dogma 2, l'epico GDR di Capcom che ci ha preso il cuore.

