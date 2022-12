Dragon's Dogma 2: potrebbe non mancare molto all'arrivo di novità

Come ormai da tradizione, anche in chiusura del 2022 è stato pubblicato un lungo articolo di Famitsu nel quale gli sviluppatori più in vista esprimono i loro desideri per il 2023 con un breve commento sugli avvenimenti degli ultimi mesi. Tra questi troviamo anche Hideaki Itsuno, game director di Dragon's Dogma 2.

Lo sviluppatore dell'attesissimo sequel dell'action RPG di Capcom ha spiegato che il 2022 non è stato un anno semplice per lui, visto che per circa metà del tempo ha sofferto di una fastidiosissima lombalgia che gli ha impedito di lavorare come avrebbe voluto. Fortunatamente, però, la salute del popolare esponente di Capcom è migliorata grazie anche all'attività fisica, così che Itsuno possa dedicarsi senza interferenze al progetto. Il game director ha anche confermato che lo sviluppo di Dragon's Dogma 2 sta procedendo e che non vede l'ora di condividere con gli appassionati nuove informazioni, che potrebbero arrivare tra non molto tempo.

In attesa di saperne di più sul titolo, i cui dettagli sul gameplay sono completamente sconosciuti, vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2 è l'ennesima conferma dell'affidabilità del vecchio leak Nvidia, i cui giochi sono stati quasi tutti annunciati nel corso dei mesi.