Dragon's Dogma 2: tutti gli NPC possono morire in modo permanente

Con l'avvicinarsi della data d'uscita di Dragon's Dogma 2, Capcom sta lentamente svelando nuovi dettagli sull'atteso gioco di ruolo. Nel corso di una recente intervista, gli sviluppatori hanno parlato di un'interessante caratteristica degli NPC.

Stando a quanto rivelato dal producer Yoshiaki Hirabayashi e dal game director Hideaki Itsuno ai microfoni di Automaton, i giocatori dovranno prendersi cura di tutti i personaggi non giocanti che vogliono tenere in vita. Sembrerebbe infatti che nel corso dell'avventura potremo relazionarci con qualsiasi passante e migliorare il livello di amicizia con ciascuno di essi, ma al contempo bisognerà assicurarsi che resti in vita.

Il mondo di Dragon's Dogma 2 è denso di pericoli e tali personaggi potrebbero restare mortalmente feriti se coinvolti in uno scontro. Dovremo quindi fare molta attenzione affinché durante i combattimenti con le creature non si colpiscano gli NPC, che in caso di morte non potranno mai più tornare. La morte nel gioco Capcom è definitiva e tutti i personaggi che perdono la vita per qualsiasi ragione non potranno ritornare in nessun modo. Gli stessi sviluppatori invitano i giocatori ad afferrare gli NPC e portarli via dalle zone calde per metterli in salvo, così che non finiscano vittime delle mostruosità che si aggirano per la mappa.

