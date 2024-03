Dragon's Dogma 2 tra nuove razze e tre boss a schermo: Itsuno è un fiume in piena

Con l'uscita di Dragon's Dogma II ormai dietro l'angolo è tempo di scoprire gli ultimi dettagli più interessanti sull'atteso Action/RPG di Capcom. E grazie a un'intervista con Automaton-Media il director Hideaki Itsuno ha potuto rivelare ulteriori intriganti caratteristiche della sua nuova opera.

Oltre ad aver spiegato perché Dragon's Dogma 2 non è Open World, Itsuno si è soffermato su alcuni dettagli tecnici e migliorie apportato nel nuovo episodio di Dragon's Dogma, che promette di ampliare in maniera considerevole quanto visto nel primo gioco. "C'erano molti limiti tecnologici all'epoca del primo Dragon's Dogma in termini di creazione di un Open World vero e proprio. Ad esempio quando si entrava in un'area densamente popolata come un castello o un dungeon c'erano sempre dei brevi caricamenti per passare dai dati di una visuale distante a quelli più dettagliati di un interno, impendendo così un'esperienza di gioco senza soluzione di continuità. Adesso invece in Dragon's Dogma II tutti i dungeon, le cittadine e gli interni delle abitazioni sono collegati tra loro in maniera naturale", spiega Itsuno.

Le migliore tecnologie dei tempi odierni hanno permesso a Capcom di rendere l'esperienza ludica ancora più coinvolgente ed immersiva: "Il numero di NPC è drasticamente aumentato in Dragon's Dogma II. Nel primo gioco se due grossi boss apparivano su schermo facevamo fatica ad implementare anche i mostri minori. Nel seguito invece anche avere tre boss su schermo in contemporanea non è un problema, dunque può succedere che il giocatore scappi da un boss e nella fuga imbattersi in un altro nello stesso momento. Fuggire ora comporta un rischio rendendo ancora più realistica l'esperienza", aggiunge il director.

Itsuno si è soffermato anche sui Beastren, nuova razza introdotta in Dragon's Dogma II ma pensata già ai tempi del gioco originale: "Erano un'idea per il primo gioco, ma siccome all'epoca faticavamo ad implementare un gran numero di personaggi ricoperti di pelo, decidemmo di scartarli. In Dragon's Dogma II invece i Beastren ci saranno assieme al loro regno Battahl, e i giocatori potranno anche scegliere questa ragazza per creare il loro Arisen", dichiara Itsuno spiegando che caratterizzare il proprio personaggio come un Beastren "non influisce sull'evoluzione della storia, ma l'atteggiamento degli NPC nei loro confronti cambia radicalmente a seconda della regione, dunque abbiamo messo in risalto questa differenza in qualche modo. Inoltre, determinate strategie per proseguire nel gioco potrebbero avvenire diversamente a seconda che il nostro Arisen sia umano o un Beastren".

Il game designer ha inoltre spiegato perché in Dragon's Dogma 2 non c'è il multiplayer puntando a un'esperienza rigorosamente single player che i giocatori potranno vivere su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal 22 marzo 2024.