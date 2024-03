Dragon's Dogma 2, occhio alle Pedine: 'fanno la spia' se entrate nei bordelli

Tra le numerose feature di Dragon's Dogma II c'è anche la presenza di un bordello nel quale il nostro Arisen può rilassarsi. Tuttavia, frequentare un simile luogo potrebbe avere anche conseguenze curiose ed inaspettate.

Noto come Rose Chateau Bordelrie, il bordello si trova precisamente a sud del quartiere nobile situato a Vernworth, capitale del Vermund. Attraverso la spesa di 20.000 pezzi d'oro è possibile intrattenersi scegliendo tra gli uomini e le donne che vi lavorano. Ci si può andare una volta, oppure volendo si può diventare assidui frequentatori del Rose Chateau Bordelrie per l'intrattenimento del nostro Arisen. In quest'ultimo caso, però, occhio alle nostre Pedine, perché si ricorderanno delle nostre attività e, a lungo andare, andranno addirittura a raccontare in giro dei nostri svaghi agli altri.

Se ad esempio la vostra Pedina viene presa in prestito da altri giocatori, interagendo con le altre Pedine presenti nella partita potrebbe raccontare loro che le stanze private del suo Arisen "hanno tanti visitatori e raramente lo stesso". Per quanto buffo possa essere questo dettaglio, è un'altra prova di quanto profondo e realistico sia il mondo di Dragon's Dogma 2, soprattutto per quanto riguarda l'IA che muove le Pedine capaci di ricordarsi anche aspetti di contorno come questi. Se però non volete finire sulla bocca di tutti, ecco, attenti a come e quanto vi rilassate tra un combattimento e l'altro nei vasti scenari dell'avventura!

Non perdetevi infine la nostra recensione di Dragon's Dogma 2, dove vi spieghiamo perché l'ultima fatica di Capcom ci ha impressionato.

