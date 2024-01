Dragon's Dogma 2: l'open world sarà 'a prova di Viaggio Veloce', assicura Itsuno

Alle considerazioni di Hideaki Itsuno sui PNG ridicolmente complessi di Dragon's Dogma 2 si sommano le dichiarazioni in merito all'esperienza open world che, a detta del Game Director dell'attesissimo GDR di Capcom, sarà davvero 'a prova di Viaggio Veloce'.

L'ultima intervista concessa ai giornalisti di IGN.com ha offerto al creatore della serie di Dragon's Dogma l'opportunità di discutere proprio delle sfide affrontate dal suo team per garantire un'esperienza free roaming tanto profonda e stratificata da indurre i giocatori a non affidarsi costantemente al Fast Travel.

Per il direttore di DG2, quello del Viaggio Veloce rappresenta un 'falso problema': "Viaggiare è noioso? Non è vero, il problema semmai è sviluppare un videogioco noioso. Tutto quello che devi fare per risolvere questo problema è fare in modo che il viaggio sia interessante e divertente. È per questo che ci siamo impegnati così tanto nel fare in modo che il viaggio sia una componente fondamentale del gameplay, ad esempio riempiendo la mappa di situazioni imprevedibili da far scoprire agli utenti, escogitando metodi per creare esperienze sempre diverse o costringendo i giocatori in situazioni senza via di scampo, dove non si è mai sicuri di cosa potrà accadere dopo pochi secondi o percorrendo pochi metri".

A detta di Itsuno, quindi, in Dragon's Dogma 2 varrà davvero la pena non ricorrere costantemente al Viaggio Veloce perché "potreste imbattervi in qualcuno o in qualcosa di diverso ogni volta che esplorerete la mappa, quindi sì, potrete utilizzare il Fast Travel ma l'ambientazione che abbiamo realizzato è studiata per essere vissuta e goduta appieno, come un buon viaggio in bicicletta o un'escursione a piedi".

Qualora ve lo foste perso, qui trovate un nuovo video sui segreti delle Pedine di Dragon's Dogma 2.