Dragon's Dogma 2, sulle orme dell'Arisen: 5 cose da sapere sul kolossal GDR di Capcom

Complici i giudizi entusiastici delle anteprime internazionali e i rumor sulla Demo di Dragon's Dogma 2, l'attesa per il lancio della nuova avventura ruolistica di Capcom si fa sempre più spasmodica.

I lunghi anni trascorsi dall'ultima, indimenticabile esperienza fantasy vissuta dagli emuli dell'Arisen non hanno minimamente scalfito la passione della community per questa serie: al contrario, la lunga attesa patita dai fan di lungo corso sembra aver moltiplicato l'entusiasmo per il ritorno di Dragon's Dogma anche da parte di chi si avvicina solo adesso a questa IP.

La cartina tornasole di questo entusiasmo è rappresentato dalla speranza coltivata da Hideaki Itsuno nel leggere il mare di messaggi condivisi sui social dagli appassionati vecchi e nuovi dell'odissea ruolistica dell'Arisen. Alla luce di questo interesse crescente per l'arrivo di Dragon's Dogma 2, proviamo a rispondere ad alcune delle domande più frequenti che la community si sta ponendo in rete per ingannare l'attesa per il lancio del titolo, previsto per il 22 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Dove è ambientato Dragon's Dogma? È un gioco open world?

L'avventura che attende tutti coloro che intraprenderanno il viaggio dell'Arisen li condurrà in un mondo medievaleggiante che, a detta degli sviluppatori, sarà incredibilmente coinvolgente e profondo. Il nostro intrepido alter-ego dovrà fare la spola tra il regno degli umani, Vermund, e la nazione dei feridi, Battahl, per immergersi appieno nella cultura, nelle usanze, nei costumi, nelle credenze e nelle motivazioni dei rispettivi abitanti.

Il canovaccio narrativo steso dal team al seguito di Hideaki Itsuno trarrà forza dalle gesta compiute dall'Arisen, incentrando il tutto sull'esplorazione dell'open world emergente di Dragon's Dogma 2: è lo stesso Itsuno a ribadire il concetto sottolineando l'impegno profuso da Capcom nel restituirci a schermo la sensazione di un mondo vivo e dinamico, un'esperienza 'a prova di Viaggio Veloce' che spronerà i giocatori a godersi ogni istante del proprio viaggio con incontri inattesi e tanti colpi di scena.

Combat system e Pedine: quali saranno le novità di gameplay?

Gli sviluppatori giapponesi hanno più volte sottolineato gli sforzi compiuti per evolvere, stratificare e rendere ancora più immersivi sia il combat system che le dinamiche di gameplay legate alla gestione dei compagni di squadra, le Pedine. Anche in funzione della rivoluzione open world promessaci da Capcom, il nostro eroe potrà accedere a una serie tutta nuova di strumenti, grazie ai quali poter scegliere i compagni più congeniali al proprio stile di gameplay e i relativi potenziamenti delle abilità in base alle tipologie di missioni da portare a termine.

Se il sistema delle Pedine non andrà incontro a chissà quale stravolgimento ludico o contenutistico, ben diverso è invece il discorso legato alle innovazioni compiute nel combat system. I ragazzi al seguito di Itsuno promettono infatti di restituirci a schermo delle battaglie incredibilmente profode e al tempo stesso immediate, con tantissime Vocazioni (o Classi) tra cui scegliere e un'infinità di armi, incantesimi, equipaggiamenti e abilità speciali da sbloccare lungo il cammino. I video approfondimenti come quello dedicato agli Stregoni e ai Guerrieri di Dragon's Dogma 2 sono il perfetto esempio dell'impegno profuso da Capcom nel plasmare un combat system che promette di fare scintille (e non solo in senso metaforico!).

Dragon's Dogma 2 è gratis? Arriverà su PlayStation Plus e Xbox Game Pass?

In questi anni, diversi videogiochi targati Capcom sono transitati nelle ludoteche digitali di servizi in abbonamento come PlayStation Plus e Xbox Game Pass, ma con un'importante distinzione rispetto ad altri colossi del publishing e team di sviluppo di terze parti: Capcom ha dimostrato da sempre una certa ritrosia nel portare i propri titoli su PS Plus o Game Pass sin dal day one.

Dragon Dogma 2 non farà eccezione: chi vorrà immergersi nelle atmosfere della nuova avventura ruolistica di Itsuno e compagni, di conseguenza, dovrà necessariamente acquistare al lancio il gioco, e questo a prescindere dalla propria piattaforma current-gen d'elezione. Il grande pragmatismo dimostrato da Capcom negli ultimi anni, ad ogni modo, potrebbe indurre l'editore e sviluppatore giapponese a guardare ai servizi in abbonamento di Sony e Microsoft come ai perfetti strumenti per estendere il 'ciclo di vita commerciale' di un titolo che, come Dragon's Dogma 2, ambisce ad essere uno dei più venduti del 2024, quantomeno tra i videogiochi appartenenti al proprio genere di riferimento.

Quanto dura Dragon's Dogma 2? La longevità tra storia, free roaming e endgame

Nel resoconto della nostro speciale su Dragon's Dogma 2 giocato in anteprima per un'ora, il buon Mario Petillo ha messo in luce le enormi potenzialità ludiche, narrative e contenutistiche di un titolo che promette di tenerci incollati al PC o alla nostra console preferita per un numero indefinito di ore. Certo, il lasso di tempo concessoci dagli sviluppatori nipponici non ci ha permesso di intuire la reale portata del progetto plasmato da Hideaki Itsuno, ma di certo ci ha consentito di sbirciare tra le pieghe di un titolo dal potenziale davvero enorme.

Nonostante manchino solo poche settimane al lancio, la software house giapponese si è ben guardata dallo svelare la longevità di Dragon's Dogma 2 per un motivo ben preciso: le missioni legate alla campagna principale saranno strettamente intrecciate all'esperienza restituita dall'open world emergente, come pure alle dinamiche di gameplay da sperimentare scegliendo di volta in volta le missioni secondarie da affrontare, le strategie da attuare insieme alle proprie Pedine e le abilità da evolvere attingendo all'ampio ventaglio di armi, equipaggiamenti e incantesimi di ciascuna Vocazione. Proprio per questo, è davvero improbabile che la longevità di Dragon's Dogma 2 possa attestarsi a valori inferiori alle 50-60 ore investite da chi si è cimentato nelle sfide del capitolo originario.

Dragon's Dogma 2 avrà una Photo Mode e un editor di personaggi?

Grazie alle recenti anteprime e ai numerosi post condivisi sui social da Capcom, sappiamo già che in Dragon's Dogma 2 troveranno spazio sia un profondo editor di personaggi (e Pedine) che un ricco caleidoscopio di strumenti creativi per scattare fotografie ingame.

Il Character Editor ideato dagli autori al seguito di Itsuno vanterà tutta una serie di parametri che consentiranno ai giocatori di modificare quasi ogni parametro dell'aspetto e delle capacità del proprio Arisen. La grande libertà che caratterizza l'ampio ventaglio di strumenti per la personalizzazione dell'eroe la ritroveremo anche nei poliedrici strumenti della Photo Mode di Dragon's Dogma 2, con tantissimi parametri da impostare per modificare l'inquadratura, la distanza focale, i filtri grafici e, presumibilmente, l'orario, le condizioni di luce e le animazioni di personaggi e nemici.