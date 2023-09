Dragon's Dogma 2 sulle orme di GTA 5: l'open world 'emergente' spiegato da Capcom

Solo sfondo dei tanti gameplay inediti di Dragon's Dogma 2 dal TGS 2023, gli esponenti del team di sviluppo si lasciano andare a una serie di considerazioni sul lavoro portato avanti per dare forma a questa ambiziosa esperienza ruolistica a mondo aperto.

Come facilmente prevedibile, sono proprio le sorprese promesse dall'open world di Dragon's Dogma 2 l'argomento principe della discussione intavolata da Hideaki Itsuno con i giornalisti di VGC: il Game Director del nuovo action GDR di Capcom sostiene che il sequel di Dragon's Dogma 2 avrà dei punti in comune con Grand Theft Auto 5, quantomeno nella filosofia del gameplay 'emergente' che caratterizza l'esperienza free roaming del kolossal Rockstar.

Nell'indicare le principali fonti d'ispirazione degli sviluppatori di Dragon's Dogma 2, Itsuno spiega infatti che "se dovessi scegliere un gioco che ci ispirati, direi GTA 5. Ho ammirato tantissimo il modo in cui Rockstar è riuscita a creare un mondo con personaggi secondari che vivono la loro esistenza indipendente da quello che fa il giocatore. In GTA 5 troviamo un'infinità di elementi di gameplay 'emergenti' e comportanti interessanti che possono verificarsi ogni volta che esplori la città, con tutti quegli incidenti e quelle attività che accadono indipendentemente dal fatto di essere lì a osservarle. È proprio la sensazione offerta da un mondo vivo e dinamico come quello di GTA 5 che ho cercato di ottenere in Dragon's Dogma 2".

Lo stesso Itsuno ribadisce però che "la fonte d'ispirazione principale del nostro team siamo stati proprio noi stessi. Perché vedete, il nostro intento è sempre stato quello di plasmare una dimensione open world dal gameplay emergente sin dal primo Dragon's Dogma, ma non abbiamo potuto farlo sia per mancanza di tempo che per le limitazioni hardware. Adesso, però, abbiamo tutto ciò che ci serve per coronare quel sogno, possiamo finalmente ottenere quello che abbiamo sempre desiderato grazie alle piattaforme dell'attuale generazione".