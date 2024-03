Dragon's Dogma 2, partenza a razzo su Steam: oltre 200 mila utenti in contemporanea!

Come raccontatovi durante la nostra recensione di Dragon's Dogma 2, il drago di Capcom ci ha preso il cuore. Dire che tutto ciò sia avvenuto anche per una buona parte di videogiocatori è alquanto riduttivo: in solo un giorno, Dragon's Dogma 2 ha raggiunto e superato i 200 mila utenti attivi in contemporanea su Steam. I numeri sono da capogiro!

Pur trattandosi di dati fortemente influenzati dall'esordio della produzione tra le pagine dei più popolari client, Capcom sta riscuotendo un incredibile successo con Dragon's Dogma 2. Tuttavia, nell'arco delle ultime ore non sono affatto mancate le polemiche attorno alla produzione della software house di Osaka: Dragon's Dogma 2 ha ricevuto parecchie critiche su Steam per le microtransazioni presenti; critiche che, come visto anche dalle risposte dell'azienda, hanno richiesto un intervento della casa di sviluppo.

Ciononostante, Dragon's Dogma 2 ha raggiunto ben 200,175 giocatori in simultanea su Steam come suo picco massimo. Capcom ha dato il via ad un'avventura che ha già riscosso i primi apprezzamenti dell'utenza, e che ha portato lo stesso Dragon's Dogma 2 ad essere in cima alle classifiche del client di Valve per quel che concerne i prodotti più venduti al momento, surclassando anche l'altro fenomeno del momento: Helldivers 2. Siete tra gli utenti che hanno mosso i primi passi nel mondo di gioco realizzato da Capcom e pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S quest'oggi?

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 è uno dei più venduti di oggi.