Dragon's Dogma 2, che pasticcio: la data di lancio trapela su Steam con i bonus preorder

A poche ore dallo showcase di Capcom dedicato a Dragon's Dogma 2, i curatori della pagina Steam dell'attesissimo action GDR 'combinano il guaio' e pubblicano anzitempo tutte le informazioni sui bonus preorder, sui contenuti dell'edizione Deluxe e soprattutto sulla data di lancio.

Le anticipazioni sui temi e sugli annunci dell'evento approntato da Capcom, quindi, non arrivano dalle solite 'gole profonde' o da sedicenti leaker ma direttamente dal negozio digitale di Valve, con tanto di dettagli sui contenuti disponibili per coloro che prenoteranno il gioco o lo acquisteranno nella sua edizione Deluxe.

Stando a quanto riferito dai curatori della scheda Steam di Dragon's Dogma 2, la nuova iterazione dell'apprezzata serie ruolistica di Capcom dovrebbe vedere la luce dei negozi il 22 marzo 2024 su PC, supponiamo in contemporanea con le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Quanto ai bonus preordine, gli acquirenti dell'edizione standard dovrebbero accedere al Set di quattro armi scelte, da aggiungersi all'Anello della Serenità e al "Pacchetto per nuovi avventurieri - Parti con il piede giusto" per coloro che opteranno per la versione Deluxe. Il pacchetto per nuovi avventurieri conterrà un set da campeggio per esploratori, le musiche e i suoni di Dragon's Dogma, il segnale di fumo attira-arpie, il Pendente dell'Affetto, l'Incenso dell'Ambivalenza, la Chiave provvisoria di Prigione, la modifica per il personaggio 'Arte della Metamorfosi', un Cuore di Drago per riportare in vita i caduti e 1500 Cristalli della Faglia.

A questo punto non ci resta che averne la controprova nel corso del Dragon's Dogma 2 Showcase che si terrà questa sera a partire dalle ore 22:00, se non altro per ammirare delle scene di gameplay inedite. Nel frattempo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il resoconto della nostra prova di Dragon's Dogma 2 giocato in anteprima per un'ora.