Dragon's Dogma 2 è pay to win? Capcom risponde alle accuse e svela le novità in arrivo

Nel corso delle ultime ore sono stati in tanti a criticare Dragon's Dogma 2 per via dell'ottimizzazione e per la presenza di microtransazioni. A placare gli animi c'ha pensato Capcom, che ha pubblicato un post su Steam per rispondere alle principali polemiche.

Attraverso il post sulla pagina ufficiale Steam di Dragon's Dogma 2, l'azienda di Osaka ha precisato che tutte le microtransazioni sono opzionali e qualsiasi oggetto o valuta che si può ottenere pagando è disponibile anche in game in maniera del tutto gratuita. In sostanza, si tratta di classici sistemi 'risparmia-tempo' di cui la maggior parte dei giocatori non sentirà alcun bisogno.

Oltre a commentare le accuse circa la natura pay-to-win del titolo, Capcom ne ha anche approfittato per svelare quali sono le problematiche principali alle quali il team sta lavorando. Lo studio sta infatti cercando una soluzione ai crash e ai freeze, i cui fix hanno la massima priorità e arriveranno con le patch pubblicate prossimamente. Si parla poi dei problemi alle prestazioni dovuti alla presenza di molteplici personaggi a schermo: anche in questo caso, la software house è alla ricerca di una soluzione efficace per migliorare l'esperienza di gioco.

Si è infine parlato della mancata possibilità di ricominciare da zero una partita, a meno che non si decida di cancellare manualmente i file di salvataggio. Questa grave carenza verrà colmata con uno dei prossimi aggiornamenti, così che gli utenti possano decidere di dare il via ad una nuova avventura direttamente dal gioco.

In attesa di scoprire quando arriverà il primo update del gioco Capcom, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida alla classe migliore per iniziare Dragon's Dogma 2.

