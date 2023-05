Dragon's Dogma 2 tra pedine, editor e draghi: nuovi dettagli sul gioco Capcom

Dopo aver visto alcune sequenze di gameplay di Dragon's Dogma 2 in occasione del PlayStation Showcase, gli sviluppatori hanno deciso di svelare qualche dettaglio aggiuntivo sul gioco tramite un aggiornamento del sito ufficiale.

Grazie alle informazioni ora disponibili sul portale, apprendiamo che il gioco ci metterà nuovamente nei panni dell'Arisen e che il nostro obiettivo finale sarà quello di eliminare un pericoloso drago che alcuni venerano come se fosse una divinità. L'inizio della trama vedrà il protagonista all'interno di una prigione sotterranea, luogo in cui ascolterà per la prima volta la voce dell'enorme creatura.

Sappiamo inoltre che il personaggio principale potrà essere creato attraverso un editor di cui non si conoscono i dettagli. Oltre a personalizzare l'aspetto dell'Arisen, si potrà selezionare la sua classe e decidere quali saranno le Pedine che lo affiancheranno. Proprio come nel primo capitolo, torneranno i particolari alleati e, a tal proposito, l'azienda di Osaka promette che sia le Pedine che i nemici verranno gestiti da un'intelligenza artificiale all'ultimo grido.

Sul sito viene infine specificato che si tratta di una produzione esclusivamente single player e, con tutta probabilità, le eventuali funzionalità online saranno legate solo alle Pedine come nel primo capitolo.

