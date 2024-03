Dragon's Dogma 2: perché l'RPG è open world? C'è una ragione specifica, svela Capcom

Oltre ad aver svelato il motivo per cui Dragon's Dogma 2 ha detto no al multiplayer online, il game director Hideaki Itsuno ci parla della ragione per cui l'action-GDR si basa su una struttura di gioco open world.

Come rivelato da Itsuno, il motivo alla base della decisione di contestualizzare l'esperienza di Dragon's Dogma 2 in un mondo aperto liberamente esplorabile è principalmente dettato dalla presenza dell'Affinità. Nell'originale Dragon's Dogma, l'affinità misura la relazione di un personaggio con l'Arisen, e può essere alimentata con doni, completando missioni specifiche ed anche tramite delle semplici conversazioni. Naturalmente, può anche diminuire in caso si compiano azioni che l'NPC in questione non apprezza.

Parlando ai microfoni di Automaton-Media, il director nipponico ha confermato il ritorno dell'Affinità, ed ha anzi rivelato che ricoprirà un ruolo ancor più importante. "È quasi l’unico motivo per cui abbiamo reso il gioco un mondo aperto", ha dichiarato Itsuno. "Ci saranno molti eventi che si verificano/non si verificano a seconda dell'Affinità e anche le relazioni tra gli NPC saranno importanti. Ad esempio, se aumenti la tua Affinità con il genitore di un bambino, aumenterà anche la tua Affinità con il bambino. "D’altra parte, gli NPC possono anche litigare tra loro. Abbiamo 'potenziato' molto la funzione Affinità… E ci abbiamo nascosto un bel po' di cose", ha concluso lasciandosi andare ad una risata.

Nell'attesa dell'esordio fissato al 22 marzo, vi segnaliamo che il preload di Dragon's Dogma 2 è ora disponibile su Xbox.