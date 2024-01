Dragon's Dogma 2 accoglie i neofiti della serie: Capcom ha usato un escamotage narrativo

Nel mentre gli appassionati del ruolistico non vedranno già l'ora di andare a caccia del più grande mistero di Dragon's Dogma 2, altri giocatori potrebbero pensare che l'action-RPG possa risultare poco accessibile per i neofiti della serie.

A dissipare questo dubbio ci ha pensato direttamente il director di Dragon's Dogma 2, Hideaki Itsuno. Come dichiarato in una recente intervista concessa a Gamesradar, Capcom ha applicato un tradizionale escamotage narrativo per far sì che l'action-RPG accolga tanto i veterani quanto i neofiti della serie.

All'inizio dell'avventura, scopriremo come il nostro protagonista abbia perso la memoria. Grazie a questo tanto banale quanto efficace espediente "i personaggi intorno a te spiegheranno le cose per tenerti aggiornato. Quindi, anche se è la prima volta che giochi a Dragon's Dogma, puoi tranquillamente lanciarti", ha affermato Itsuno.

L'autore nipponico ha inoltre aggiunto che, sebbene Dragon's Dogma 2 si ispira alle idee presenti nel primo gioco - in particolare l'ambientazione ed il sistema delle "pedine" controllate dall'IA che ci accompagnano nel nostro viaggio - la conoscenza del gioco originale è solo "utile", non un requisito necessario per godersi appieno il gioco.

Nell'attesa che l'action-RPG open world faccia il suo debutto il 22 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Dragon's Dogma 2 per ulteriori approfondimenti.