Dragon's Dogma 2: la Peste Draconica semina terrore tra i giocatori, ecco cosa fa

Nel mentre Capcom si gode il successo di Dragon's Dogma 2, il gioco più venduto su Steam nel weekend appena passato, i giocatori del GDR devono far fronte alla minaccia della Peste Draconica, che sta seminando il terrore tra gli Arisen. Attenzione: interrompere qui la lettura se non si desidera conoscere il funzionamento della Peste Dragonica.

I primi segnali di quella che è nota come Peste Draconica provengono dalle pedine dell'Arisen, che talvolta si dimostrano eccessivamente loquaci nel corso della storia di Dragon's Dogma 2. Con il passare del tempo, la peste renderà gli infetti violenti, aggressivi e sprezzanti nei confronti degli ordini del loro leader. Può essere contratto assumendo una pedina già infetta o tramite interazioni di combattimento con draghi e viverne, e può diffondersi tra i membri del gruppo. Se non curata in tempo, una pedina affetta dalla peste si trasformerà in un drago oscuro e devasterà intere città colme di persone. Tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima potete osservare un esempio di Dragonsplague che ha provocato la morte di decine di residenti a Vernworth. Tutti, tranne la pedina principale del giocatore e alcuni soldati, vengono uccisi senza pietà, compresi gli NPC più importanti.

Per fortuna, prevenire la diffusione non è difficile. I pedoni afflitti mostreranno segni di malattia, come tosse e disagio visibile, e si toccheranno la testa come se avessero la febbre o il mal di testa. Inizieranno anche a disobbedire ai comandi, rispondendo con frasi come "Agirò di mia iniziativa" o "Non dirmi cosa fare!". Più sottilmente, i loro occhi inizieranno a pulsare con una tonalità rossastra. Se una delle vostre pedine assoldate è infetta, è il momento di congedarla il più velocemente possibile (o ucciderla intenzionalmente lanciandola da un dirupo o in un fiume) prima che la peste colpisca altri membri del gruppo. Se la pedina principale è infetta, la soluzione migliore è ucciderla per poi utilizzare un Cuore di Drago. È molto importante evitare di riposare in una locanda se si hanno dei sospetti: è proprio in questo modo che si darà inizio alla follia omicida della pedina infetta.

Capcom ha intanto delineato i contenuti della prossima patch di Dragon's Dogma 2, che introdurrà il lock a 30fps su console.

