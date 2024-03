Dragon's Dogma 2: si possono cavalcare i Draghi nel GDR Open World?

La prima cosa che suggerisce il titolo di un gioco come Dragon's Dogma 2 è la presenza dei draghi. Possiamo confermarmi che queste bestie mitologiche, tanto spaventose come affascinanti, sono effettivamente presenti nel GDR open world di Capcom, ma a questo punto sorge spontanea una domanda: possono anche essere cavalcati?

Senza girarci attorno, vi diciamo immediatamente che no, in Dragon's Dogma 2 non è possibile cavalcare i draghi. Nel mondo di gioco creato da Hideaki Itsuno & co. i draghi (e il legame con un membro specifico di questa specie, di cui non vi riveliamo nulla) rivestono un ruolo di primo piano, tuttavia questi bestioni non si prestano ad essere cavalcati. In compenso, potete affrontarli in battaglia: aggirandovi per i regni di Vermund e Battahl potreste imbattervi, ad esempio, nel Draco, un membro della famiglia dei draghi capace di sputare fiamme e manipolare abilmente la magia. La sua spiccata intelligenza lo rende un nemico incredibilmente ostico e protagonista di battaglie senza esclusioni di colpi.

L'impossibilità di cavalcare i draghi non dovrebbe sorprendere, dal momento che il sistema di spostamento di Dragon's Dogma 2 è tarato per fare a meno delle cavalcature. L'open world, che in questo secondo capitolo risulta essere quattro volte più grande rispetto al passato, è progettato per essere percorso principalmente a piedi. Per gli spostamenti rapidi sono invece previsti il sistema dei Telecristalli e specifici carri trainati da animali che percorrono delle tratte stabilite. Abbiamo parlato di questo e molto altro nella nostra prova di Dragon's Dogma 2, che ha anticipato di qualche settimana il lancio previsto su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC fissato per il 22 marzo 2024.