Dragon's Dogma 2, il pre-load del gioco è disponibile su Xbox: quanto pesa?

Manca poco all'uscita di Dragon's Dogma 2, il cui mondo sembra incredibile e ha un enorme potenziale. Capcom è ormai pronta ad approdare sul mercato con un'avventura ruolistica che entusiasmerà milioni di giocatori dal prossimo 22 marzo, ma in rete emergono già i primi dettagli sul pre-load del titolo. Si può scaricare da ora Dragon's Dogma 2?

Secondo quanto pubblicato in rete sì, ma non per tutti: stando all'utente che ha rivelato via subreddit di Xbox Series X la possibilità di procedere al download, Dragon's Dogma 2 è disponibile al pre-load su Series X|S. Con poco più di due settimane d'anticipo per il debutto del GDR Open World di Capcom, Dragon's Dogma 2, che avrà più di 1000 PNG unici, ci si inizia a preparare al meglio per l'esperienza che giungerà presto sul mercato.

Tra le altre informazioni rilasciate dall'utente sopracitato, sappiamo anche che Dragon's Dogma 2 peserà poco più di 69 GB: per l'esattezza parliamo di 69,94 GB di dati necessari per l'installazione completa e l'avvio del titolo. Siete pronti a prendere parte ad un viaggio che vi terrà compagnia per molto tempo? C'è un mondo ricco di segreti che aspettano solo di essere scoperti, e dal 22 marzo 2024 sarà possibile vedere nel dettaglio quanto fatto da Capcom. In attesa di prossime novità, vi invitiamo a recuperare la nostra anteprima di Dragon's Dogma 2.