Dragon's Dogma 2, presto 30fps bloccati su console: le novità della prossima patch

Capcom ha in programma varie migliorie per il suo Dragon's Dogma II con la prossima patch in arrivo a breve, volte in particolare a migliorare l'apprezzato Action/RPG sul fronte tecnico sia su PC che su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Tra le migliorie principali che verranno apportate con il nuovo update si evidenzia in particolare il framerate bloccato a 30fps su console, oltre alla possibilità di disattivare sia il Ray Tracing che il Motion Blur sulle piattaforme Sony e Microsoft. Per tutte le versioni del gioco, invece, sono previsti cambiamenti anche per i salvataggi, con la possibilità di ricominciare la partita da zero anche con salvataggi di un gioco precedente già presenti (ma in ogni caso Dragon's Dogma 2 continuerà ad avere solo uno slot di salvataggio), oltre alla risoluzione di bug e problemi tecnici.

Non mancano infine novità specifiche per la versione PC volte a migliorare la qualità grafica utilizzando il DLSS. Resta giusto da capire quando il nuovo aggiornamento verrà pubblicato per ogni piattaforma, ma in ogni caso non si dovrà aspettare troppo a lungo. Nel frattempo l'ultima fatica targata Capcom si sta già confermando un success: Dragon's Dogma 2 ha sfiorato i 230mila giocatori attivi contemporaneamente su Steam, con un picco totale di 228.585 utenti nel momento in cui scriviamo.

