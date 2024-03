Dragon's Dogma 2 e i problemi di framerate su PC: Capcom promette di intervenire

Nella nostra recensione di Dragon's Dogma 2 abbiamo evidenziato le grandi qualità della nuova opera Capcom, ed anche la critica internazionale ne è molto soddisfatta alla luce della media di 87 riportata su Metacritic. I problemi maggiori sembrano però riguardare la stabilità del framerate, soprattutto su PC.

Capcom ha riconosciuto il problema e, ai microfoni di IGN USA, ha spiegato i motivi per cui la versione PC fatica maggiormente a mantenere un framerate adeguato: "In Dragon's Dogma II una larga parte della CPU viene usata per far muovere ogni singolo personaggio calcolando in maniera dinamica l'impatto della loro presenza fisica in vari ambienti. In certi momenti, quando appaiono numerosi personaggi contemporaneamente, l'uso della CPU si fa molto elevato e ciò influisce sul framerate. Siamo consapevoli che in determinate situazioni possono verificarsi questi problemi, tuttavia stiamo cercando un modo per migliorare le performance in futuro", conferma un portavoce di Capcom.

L'obiettivo della compagnia nipponica è dunque di perfezionare la resa tecnica di Dragon's Dogma II, disponibile a partire dal 22 marzo 2024 non solo su PC ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Aspettiamoci delle patch per il prossimo futuro, nel frattempo Capcom vi ha dato il benvenuto nel mondo di Dragon's Dogma 2, riassumendo in video tutte le caratteristiche principali del suo nuovo Action/RPG.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti oggi su