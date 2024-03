Dragon's Dogma 2 su PS5 e Xbox Series X|S senza modalità Qualità e Prestazioni

La questione del framerate di Dragon's Dogma 2 ha creato non poca confusione nel corso degli ultimi mesi. Capcom ha però di recente precisato che, pur presentando un framerate sbloccato, l'action-RPG punterà fondamentalmente ai 30fps su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

In un'intervista con Game Informer, il game director Hideaki Itsuno è tornato a discutere dell'argomento, aggiungendo che su console non ci sarà alcun equivalente delle modalità Performance o Quality per le versioni PS5 e Xbox Series X|S.

"Il gioco ha un framerate sbloccato", le parole di Itsuno. "Puntiamo ad arrivare a circa 30 fotogrammi al secondo o poco più. Questo vale anche per le console. Ci sono alcune funzioni che puoi attivare e disattivare, ma non ci sono più set di opzioni che puoi modificare simultaneamente", ha aggiunto, con tutta probabilità alludendo alle preimpostazioni grafiche tipiche delle modalità Prestazioni e Qualità che vediamo in altri giochi. "Ma sì, il frame rate sarà illimitato per tutte le console", ha quindi concluso. Se invece avete in mente di optare per la versione PC, vi raccomandiamo di dare uno sguardo ai requisiti minimi e raccomandati di Dragon's Dogma 2 su Steam.

Nella stessa intervista, Itsuno ha parlato del suo futuro, con l'autore di Dragon's Dogma che ha rivelato di voler creare una nuova IP.