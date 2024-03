Dragon's Dogma 2: qual è la classe migliore da scegliere per iniziare?

Se state per dare il via alla vostra avventura in Dragon's Dogma 2, è molto probabile che siate ancora indecisi su quale delle classi iniziali selezionare. A questo proposito, abbiamo qualche consiglio per voi, così che possiate scegliere la classe che più fa al caso vostro.

Guerriero

Quella del Guerriero è probabilmente la classe migliore fra le quattro disponibili all'inizio di Dragon's Dogma 2. Selezionando questo preset, infatti, il protagonista scende in campo armato di spada e scudo, una combinazione letale che gli consente sia di colpire duramente i nemici con la lama che di proteggersi, visto che lo scudo è in grado di assorbire i colpi ed eseguire i parry. Questo significa che per poter eliminare i nemici dovrete avere uno stile di gioco aggressivo, ma al contempo disporrete anche dei mezzi per proteggervi dagli attacchi in arrivo. In sostanza, si tratta della classe più bilanciata tra quelle disponibili.

Arciere

Se siete appassionati di giochi di ruolo, vi sconsigliamo di iniziare con l'arciere. Questo non significa però che si tratti di una classe da sottovalutare, anzi. Come spiegato anche dal game director di Dragon's Dogma 2, l'arciere è semplicemente perfetto per tutti quei giocatori che sono abituati agli sparatutto in terza persona e vogliono avvicinarsi all'avventura firmata Capcom. La peculiarità di questa classe risiede nel fatto che è letale nelle mani degli utenti con una buona mira, quindi chi ha dimestichezza con le armi a distanza e riesce a colpire ripetutamente i punti deboli dei bersagli dovrebbe assolutamente selezionarla. In caso contrario, è meglio puntare ad altro.

Mago

Chi non preferisce il guerriero e non si reputa sufficientemente preciso con le armi a distanza da fare l'arciere, allora dovrebbe optare per il mago, che in Dragon's Dogma 2 è una forza della natura. Certo, si tratta di un personaggio molto fragile che deve sapere come posizionarsi sul campo di battaglia per evitare di finire al tappeto, ma il funzionamento degli incantesimi del gioco Capcom rende questo tipo di eroe davvero inarrestabile. Sappiate infatti che in Dragon's Dogma 2 non esiste il mana e l'esecuzione delle magie è legata alla stamina, una risorsa che si ripristina molto velocemente. In parole povere, potrete lanciare magie come se non ci fosse un domani.

Ladro

L'unica classe che sconsigliamo è quella del ladro, poiché è la più complessa da utilizzare tra le quattro iniziali e comporta pochi vantaggi. Se da un lato i ladri di Dragon's Dogma 2 possono arrampicarsi sui mostri con grande agilità, dall'altro devono fare i conti con una notevole fragilità che li rende vulnerabili agli attacchi nemici: a differenza di mago e arciere, però, il ladro deve avvicinarsi ai bersagli per colpire ed è quindi più soggetto a rischi.

E quindi, quale di queste quattro classi sceglierete? In attesa di scoprirlo nei commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Dragon's Dogma 2.

