Dragon's Dogma 2 quando esce e che motore usa: RE Engine o Unreal Engine 5?

Durante la presentazione di Dragon's Dogma 2, Hideaki Itsuno di Capcom ha svelato un dettaglio interessante sul gioco, confermando lo sviluppo del progetto con il RE Engine al posto del tanto rumoreggiato Unreal Engine 5.

Nei mesi scorsi si parlava infatti di un Dragon's Dogma 2 basato su Unreal Engine 5 ma in realtà attualmente il gioco "è in sviluppo con il motore proprietario RE Engine", conferma Hideaki Itsuno, lo stesso engine utilizzato per Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil VII Biohazard, Street Fighter 6, Pragmata ed Exoprimal. Capcom dunque non adotterà il motore di Epic Games per Dragon's Dogma 2 ma continuerà ad utilizzare il proprio motore condiviso, engine che sta regalando delle ottime soddisfazioni alla casa di Osaka.

E per quanto riguarda la data di uscita di Dragon's Dogma 2? Completamente avvolta nel mistero, al momento non esiste neanche una finestra di lancio ben definita e le piattaforme di destinazione sono avvolte nel mistero. Sappiamo unicamente che Itsuno ed il suo team stanno lavorando al sequel di Dragon's Dogma, purtroppo però non ci sono altri dettagli. Si tratta in ogni caso di una bella notizia per tutti coloro che in questi dieci anni hanno richiesto a gran voce un secondo gioco di Dragon's Dogma.