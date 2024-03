Dragon's Dogma 2: da quando si può giocare? Data e ora di sblocco in Italia

Quando si può iniziare a giocare con Dragon's Dogma 2? Il gioco Capcom esce il 22 marzo in tutto il mondo ma chi ha prenotato la copia digitale dovrà attendere l'orario di sblocco: ecco dunque calendario e orologio alla mano quando potrete avviare il gioco.

Su console PlayStation e Xbox dovrete attendere la mezzanotte ora italiana del 22 marzo per poter giocare (notte tra il 21 e il 22 marzo) mentre su PC bisognerà attendere un pochino di più dal momento che su Steam il gioco verrà sbloccato esattamente 60 minuti dopo, alle 01:00 ora italiana del 22 marzo.

Potete già effettuare il preload di Dragon's Dogma 2su PlayStation 5 e Xbox Series X/S per iniziare lo scaricamento dei dati su console e farvi trovare pronti per il day one, nel momento in cui scriviamo invece il preload su PC via Steam non è ancora attivo.

Per ingannare l'attesa potete leggere la nostra ultima prova di Dragon's Dogma 2 oppure scaricare l'editor del personaggio che vi permetterà di sperimentare con il look del vostro eroe scoprendo così le potenzialità di questo strumento. Qualcuno sembra aver già rotto il day one di Dragon's Dogma 2 dunque fate attenzione a possibili ed eventuali spoiler che potrebbero diffondersi sui social prima del lancio ufficiale.

