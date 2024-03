Dragon's Dogma 2: la razza e l'aspetto influenzano il gioco? La risposta vi sorprenderà

L'editor del personaggio e della pedina è una delle componenti più amate da parte dei giocatori di Dragon's Dogma 2, che lo utilizzano per creare gli avatar che più gli piacciono oppure riproducono personaggi si serie TV, videogiochi, film e anime. Ma sapevate che alcune opzioni legate all'aspetto possono influenzare il gameplay del gioco Capcom?

Ebbene sì, gli sviluppatori hanno deciso di fare in modo che l'aspetto del protagonista potesse influenzare anche alcune caratteristiche, sebbene questa non sia altro che una meccanica nascosta che non viene mai spiegata in modo esplicito al giocatore.

Il primo elemento che influisce sui parametri del personaggio, che sia esso l'Arisen o una Pedina, è l'Altezza. Un guerriero molto alto è in grado di correre ad una velocità maggiore, chi è invece più minuto dispone di una tasso di ripristino della stamina superiore. Bisogna inoltre tener conto che più il modello è di piccole dimensioni, più sono ridotte le hit box, fattore che lo rende leggermente più difficile da colpire.

Passando invece al Peso, questo è probabilmente l'aspetto più importante di cui tener conto quando si crea un personaggio. In base a quanto si decide di far pesare il modello creato, infatti, dipenderà il suo carico massimo trasportabile. In parole povere, chi vuole massimizzare il numero di oggetti che si possono tenere nell'inventario deve creare un personaggio con un peso generoso. Si tratta di una scelta che potrebbe risultare molto utile soprattutto in fase di creazione della pedina, che come in tutti i giochi di ruolo può fare da deposito a prescindere dalla sua forma fisica.

Molto meno rilevante è invece la razza, da cui dipendono solo alcune reazioni degli NPC in giro per il mondo di gioco. In sostanza, selezionate quella che più vi piace, poiché non vi è nessun impatto significativo nel corso dell'avventura.

