Dragon's Dogma 2 è realtà! L'annuncio durante i festeggiamenti per il 10° anniversario

Dopo un'attesa durata 10 lunghi anni, alla fine il sogno è diventato realtà: Dragon's Dogma 2 è stato ufficialmente annunciato da Capcom durante il nuovo evento che la compagnia di Osaka ha tenuto per celebrare il capostipite della serie action-RPG.

Un lungo excursus compiuto da Capcom ci ha portato a rivivere le origini del director di Dragon's Dogma, Hideaki Itsuno: partendo dalla nascita della sua passione per i giochi di ruolo da tavolo e passando per i suoi primi progetti videoludici, Devil May Cry 2 e 3 e lo stesso Dragon's Dogma, è stato piacevole ascoltare gli autori della serie RPG disquisire fra loro e condividere i ricordi durante lo sviluppo. Alla fine della trasmissione, Capcom ha finalmente confermato che Dragon's Dogma 2 si farà. Si tratta di un titolo richiesto da tantissimi giocatori che ancora oggi sono rimasti legati al coraggio action-RPG pubblicato nel 2012.

Perfettamente consapevole di quanto fosse alta la richiesta della community, Hideaki Itsuno ha chiesto "scusa per l'attesa" ai suoi fan, e svelando una t-shirt a tema ha confermato ufficialmente l'arrivo di Dragon's Dogma 2. Si è trattato, in ogni caso, di un annuncio molto striminzito, e purtroppo non sono stati diffusi né video né le prime immagini di questo nuovo progetto di casa Capcom. Itsuno si è limitato a specificare che il gioco è in sviluppo, ed ha invitato i fan a rimanere sintonizzati. Siamo sicuri che i fan del peculiare action-RPG rimarranno ugualmente soddisfatti della novità.



Recentemente è stato avvistato un pre-order sulle pagine ufficiali di Capcom, e l'annuncio di oggi sembra confermare che sarà legato a Dragon's Dogma 2.