Dragon's Dogma 2 o remake del primo in arrivo? Misterioso preorder al centro di un leak

C'è grande attesa per l'evento a tema Dragon's Dogma che verrà trasmesso in streaming da Capcom nella notte tra domani e dopodomani. In attesa di scoprire gli argomenti della diretta, qualcuno potrebbe aver anticipato l'arrivo di un importante annuncio.

Come ben saprete, l'azienda di Osaka ha inaugurato un sito web dedicato esclusivamente all'anniversario di Dragon's Dogma. Nel corso delle ultime ore, alcuni utenti hanno deciso di analizzare ogni linea di codice del sito, scovando alcuni link che riportano ad una pagina attraverso il quale a breve si potrà effettuare il preorder di un prodotto al momento sconosciuto. Trattandosi di un portale nuovo di zecca, è altamente probabile che il link faccia riferimento ad un annuncio in arrivo domani e c'è chi ritiene possa trattarsi di Dragon's Dogma 2 o di una riedizione del primo capitolo, magari un remake per sondare l'interesse del pubblico in vista di un sequel.

Se dovessimo fare una previsione, punteremmo tutto sul reveal del secondo capitolo a causa della presenza di Dragon's Dogma 2 nel leak di Nvidia, i cui contenuti sono sempre più affidabili (soprattutto quelli a tema Capcom) in seguito all'annuncio di Kingdom Hearts 4, Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake e Crysis 4.